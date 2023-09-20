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        Haberler Gündem Eğitim Samaryum Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi

        Samaryum nedir, nerelerde kullanılır? Samaryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Kalıcı mıknatıslarda kullanılan bileşik nadir toprak elementlerinin nadir olmayan üyelerinden biridir. Mıknatıslarda ve aydınlatma uygulamalarında kullanılan element, kanser türlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır. Samaryum nedir, nerelerde kullanılır? Samaryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:44 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:44
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        Samaryum nedir, nerelerde kullanılır?
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        1879’da Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran, samarskit mineralinden samaryum elementini ayrıştırmıştır. Elementin adı, ilk izole edildiği mineralin adı olan "samarskite"den türetilmiştir. Yüksek manyetik özellikleriyle sebebiyle tercih edilmektedir. Samaryum nedir? Nerelerde kullanılır? Samaryum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Samaryum Nedir?

        Gümüşi beyaz renkte bir metal olarak karşımıza çıkan element, sertliği ve yoğunluğu bakımından çinko ile benzerlik taşımaktadır. Elektropozitifliği oldukça yüksektir. Bileşikleri sarı ve pembe tonlarındadır. Havada kolayca okside olmaktadır. Havada 150 derecede kendiliğinden tutuşma gösterir. Yaygın bileşikleri; monoksit, monokalkojenitler ve iyodürdür. Bileşikleri, manyetik özelliklerini kaybetmeden 700 derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanabilir. Metalik samaryum, argon gibi inert gazlarla sızdırmaz bir ortamda veya kapta saklanabilmektedir. Soğuk su ile yavaş şekilde reaksiyona girer. Samaryum hidroksit oluşturmak için ise sıcak su ile hızlı bir şekilde reaksiyona girmektedir.

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        Samaryum Nerelerde Kullanılır?

        Elementin en yaygın kullanımı kalıcı mıknatıslardır. Aydınlatmalar ve kanser tedavisinde de yaygın olarak tercih edilmektedir. Samaryum iyodür, kimyasal sentezlerde indirgeme maddesi olarak kullanılmaktadır. Element ayrıca bazı kimyasal reaksiyonlarda ideal bir katalizör olarak karşımıza çıkmaktadır. Renkli özel optik (ışık) özellikleri sebebiyle cama eklenebilir. Özel uygulamalar için lazer yapımında da kullanılmaktadır. Samaryum-kobalt mıknatısları motorlarda yaygın olarak kullanılır.

        Samaryum Simgesi

        Elementin simgesi “Sm” harfleriyle ifade edilmektedir. Düşük düzeyde zehirli olan element doğada nadir bulunmaktadır. Yerkabuğunda en bol bulunan elementler içinde 40. sırada yer alır. Lantanitler arasında ise en bol beşinci elementtir. Nadir toprak elementi olmasına karşılık pek çok elementte daha bol bulunmaktadır; kalaydan daha yaygındır. Doğada saf halde bulunmamaktadır. En yaygın samaryum mineralleri; serit, gadolinit, samarskit, monazit, bastnasittir ve florenkittir. Önemli ticari kaynakları monazit ve bastnasittir.

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        Samaryum Sembolü

        “Sm” sembolüyle periyodik tabloda temsil edilen element, doğada 7 izotop karışımından oluşur. Bu izotoplar; Sm-144, Sm-147, Sm-148, Sm-149, Sm-150, Sm-152 ve Sm-154 şeklinde sıralanmaktadır.

        Samaryum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan 6. elementti olarak karşımıza çıkan elementin atom numarası 62'dir. Element, kobalt ile birlikte kalıcı mıknatısların bir bileşeni olarak ön plana çıkmaktadır. Manyetik özelliklerini yıllarca koruyabilen kalıcı mıknatıslar arasında en bilinen mıknatıs türü samaryum-kobalt alaşımı mıknatıslardır. Bu mıknatıslar 500 ile 700 derece sıcaklıklarda dahi manyetik özelliğini yitirmez. Ancak samaryumun doğada az bulunması ve kobaltın pahalı olması kullanımı kısıtlamıştır.

        Samaryum mıknatıslar, bazı elektronik cihaz ve sarf malzemelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek sıcaklıklara dayanma kapasitesi bulunduğundan dolayı hassas yönlendirmeli silahlarda da tercih edilmektedir.

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        Samaryum Kullanım Alanları

        Samaryum kobalt mıknatısların kullanıldığı yaygın uygulama alanları:

        • Yüksek Performanslı Motorlar
        • Aktüatörler
        • Jeneratörler
        • Turbo Makinalar
        • Elektrik Motorları
        • Manyetik Ayırma Cihazları
        • Yürüyen Dalga Tüpleri
        • Manyetik Kaplinler
        • Manyetik Yataklar
        • Sensör Sistemleri
        • Sondaj Ekipmanları
        • Rüzgâr Türbini Ekipman
        • Enerji Geri Kazanım Sistemleri
        • Tıbbi Cihazlar
        • Füze Bileşenleri
        • Endüstriyel Otomasyon Ekipmanları
        • Boru Hattı Denetimi
        • Robot Kolları
        • Jiroskoplar
        • İvmeölçerler
        • Parçacık Hızlandırıcılar
        • Püskürtme Birikimi
        • Manyetik Sürücü Bileşenleri
        • Halbach Dizileri

        Samaryum Özellikleri

        • Erime noktası 1074 derece, kaynama noktası 1794 derecedir.
        • Samaryum-kobalt alaşımı demirden 10 bin kat daha fazla mıknatıslanma özelliğine sahiptir.
        • Çözülebilen tuzları hafif toksik olmasına karşılık çözünmeyen samaryum tuzları toksik değildir.
        • Samaryum üretiminin en fazla olduğu ülke Çin'dir.
        • Toplam samaryum rezervlerinin 2 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.
        • Yıllık üretimi 700 ton civarındadır.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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