        ŞAMPİYON AÇIKLANDI! MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU 2025? MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Özkan mı, Sezer mi?

        MasterChef şampiyonu kim oldu? 6 Aralık MasterChef kim kazandı? Özkan mı, Sezer mi?

        MasterChef'te büyük final mücadelesi! Yoğun geçen bir sezonun ardından MasterChef'te şampiyon 6 Aralık Cumartesi akşamı netlik kazandı. Danilo, Mehmet ve Somer şefin yorumları ve puanları ile MasterChef şampiyonu canlı yayında TV8 ekranlarında belli oldu. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu 2025? 6 Aralık Cumartesi MasterChef kim kazandı, Özkan mı, Sezer mi? İşte 2025 MasterChef şampiyonu...

        Giriş: 06.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 07.12.2025 - 00:40
        1

        MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Rakiplerini bir bir eleyerek büyük finale kalan Sezer ile Özkan, MasterChef'te canlı yayında şampiyonluk kupası için birincilik yarışı verdi. Gecenin sonunda sadece biri MasterChef şampiyonu ve büyük ödülün sahibi oldu. Bu kapsamda, "MasterChef şampiyonu kim oldu? 6 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu?" soruları gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

        2

        MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?

        MasterChef'te ikinci finalist Sezer oldu.

        3

        MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

        Masterchef'te ilk finalist Özkan oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?

        Çağatay

        Sezer

        Özkan

        Hakan

        5

        MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?

        Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Büyük ödül hakkında açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        6

        MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU?

        MasterChef 2025 şampiyonu 65 puan ile Sezer oldu.

