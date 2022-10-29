Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.
2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren mücadelenin berabere geçilen 5. sayısının ardından Egonu ile üst üste sayılan bulan sarı-siyahlı ekip, rakibine 11-7 üstünlük sağladı.
Rus oyuncusu Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla farkı eriten Fenerbahçe Opet, 13. sayıda beraberliği yakaladı. Bu bölümden sonra 22. sayıya kadar skor üstünlüğünü elden bırakmayan sarı-lacivertli takım, ilk setin en etkili oyuncusu olan Fedorovtseva'nın hücumundan bulduğu sayıyla ilk seti 25-23 kazandı.
Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın ace sayılarıyla ikinci sete hızlı başladı ve 4-0 öne geçti. Zehra Güneş ve Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla skoru 13-12'ye getiren Vakıfbank, bu sette ilk kez öne geçti. Etkili bloklarıyla rakibini durduran ve hata yapmaya zorlayan sarı-lacivertliler, zorlanmadan bu seti de 25-21 hanesine yazdırdı.
VakıfBank, 11-7 geriye düştüğü üçüncü sette, 8-1'lik bir seri yakalayarak rakibine 15-12 üstünlük sağladı. Çok çekişmeli geçen son bölümde, seyircisinin desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak kupaya uzandı.
Fenerbahçe Opet bu kupayı dördüncü kez kazanarak VakıfBank'la şampiyonluk sayısını eşitledi.
ALİ KOÇ'TAN TAM DESTEK
Bu arada karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da protokol tribününden takip etti.
Vakıfbank sporcuları salona "Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.", sarı-lacivertliler ise "Cumhuriyetin feneri Fenerbahçe" yazılı afişlerle çıktı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
VakıfBank: Cansu Özbey, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Ogbogu, Derya Cebecioğlu)
Fenerbahçe Opet: Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, De Souza, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Ergül Avcı, Carneiro, Meliha Diken)
Setler: 23-25, 21-25, 21-25
Süre: 82 dakika (27, 27, 28)
EN DEĞERLİ OYUNCU FEDOROVTSEVA
Şampiyonlar Kupası en değerli oyuncusu Fenerbahçe Opet’ten Arina Fedorovtseva oldu.
ZAFER SONRASI TRİBÜNLERE KOŞTULAR
Maç sonunda tribünlere giderek şampiyonluğu kutlayan Fenerbahçe Opet, taraftarlarla karşılıklı olarak tezahürat yaptı.
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