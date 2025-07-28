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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş heyecanı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları 29 Temmuz Salı günü (yarın) başlayacak. 2 gün sürecek rövanş maçlarında Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:23
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        Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları, 29 Temmuz Salı ve 30 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

        Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakip olacak.

        Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        18.00 Kairat (Kazakistan) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-2)

        21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Hamrun Spartans (Malta) (3-0)

        21.00 Drita (Kosova) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-0)

        22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-4)

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        30 Temmuz Çarşamba:

        19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda) (3-0)

        20.00 Malmö (İsveç) - RFS (Letonya) (4-1)

        20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan) (0-0)

        20.30 FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (0-1)

        21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

        21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan) (2-1)

        21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya) (0-2)

        21.30 Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya) (1-7)

        21.45 Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç) (4-1)

        22.00 Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya) (1-0)

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