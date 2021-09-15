Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçta Borussia Dortmund'a sahasında 2-1 mağlup oldu. İşte zorlu maç sonrası grupta görünüm...
ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU
1- Dortmund / 3 Puan
2- Ajax / 0 Puan
3- Sporting Lizbon / 0 Puan
4- Beşiktaş / 0 Puan
(Sporting Lizbon - Ajax maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak...
Beşiktaş’ın 2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş
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