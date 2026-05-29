        Haberler Bilgi Spor ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI: PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim olacak?

        Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı doruğa ulaştı. Fransa devi PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal, kupayı müzesine götürmek için dev finalde karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılırken, gözler aynı zamanda "Şampiyon kim olacak?" sorusuna çevrildi. Şampiyonlar Ligi'ne ait ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:14 Güncelleme:
        Avrupa futbolunun zirvesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı doruğa ulaştı. Fransa devi PSG ile İngiliz temsilcisi Arsenal, kupayı müzesine götürmek için dev finalde karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılırken, gözler aynı zamanda “Şampiyon kim olacak?” sorusuna çevrildi. Şampiyonlar Ligi'ne ait ayrıntılar haberimizde.

        PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026 sezonunun şampiyonu, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak final karşılaşmasıyla netleşecek.

        Puskas Arena’da sahne alacak dev mücadelede Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere ekibi Arsenal kozlarını paylaşacak. Alman hakem Daniel Siebert’in düdük çalacağı final, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

        PSG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Futbolseverler, bu büyük heyecanı şifresiz takip edebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
