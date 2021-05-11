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Şampiyonlar Ligi finali için belirsizlik sürüyor

İstanbul´da oynanmasına karar verilen ancak geçen sene pandemi nedeniyle gerçekleşmeyerek bu seneye ertelenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor

Şampiyonlar Ligi finali için belirsizlik sürüyor
DHA

29 Mayıs´ta Atatürk Olimpiyat Stadı´nda iki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali´nin İstanbul´dan alınma ihtimali gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiliz hükümetinin Türkiye´yi kırmızı listeye dahil etmesinin ardından taraftarların seyahat edemeyecek olması hatta seyahat edeceklere İngiltere´ye dönüşte 10 gün karantina şartı koymasından dolayı iki kulüp UEFA´ya finalin Wembley Stadı´nda oynanması için başvuru yapmıştı. UEFA finalin İstanbul´da kalması konusunda direnmeye çalışsa da kulüplerin seyircili oynamak istemesi işi çıkmaza sürüklüyor.

Yapılan görüşmelerde bazı konularda iki heyet arasında anlaşma sağlanamadığı da öğrenildi. Bunun ardından ortaya atılan yeni bir iddiaya göre finalin, İngiltere´nin seyahat edilebilecek ülkeler arasında gösterdiği Portekiz´de veya Rusya´da oynanması söz konusu. 2022 finalinin St. Petersburg´da oynanacak olmasını hesaba katan UEFA İstanbul ile St. Petersburg'un ev sahipliğini yer değiştirmeyi de planlıyor. UEFA ayrıca Türkiye Cumhuriyeti´nin 100'üncü yılı olan 2023 yılı seçeneğini de masaya koydu. TFF ise henüz tekliflere bir yanıt vermedi.

ŞENOL GÜNEŞ: FİNAL SENEYE BİZE VERİLSİN

Gündemi meşgul eden konuyla ilgili olarak A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de açıklamalarda bulundu. Haber Global ekranlarında konuyla ilgili düşüncelerini aktaran Güneş, "Şampiyonlar Ligi bence seneye bize verilsin. Zaten 2 İngiliz takımı gelecek. İngilizler istiyorlarsa alsınlar. Seneye seyirci olursa daha fazla katkısı olacak bize. Seyircinin olmaması futbolu yavanlaştırıyor" diye konuştu.

Bu konunun salı akşama kadar, en geç çarşamba günü öğle saatlerinde karara bağlanması bekleniyor.

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