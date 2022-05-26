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Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez ile en çok kazanan İspanyol devi Real Madrid, Premier Ligi ekiplerinden Liverpool ile karşılaşacak . Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına kısa bir süre kalırken futbol severler "Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

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    Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın muhtemel 11'leri

    Devler Ligi finali için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi yarı finali son maçında Manchester City'yi müthiş bir geri dönüşle eleyen Real Madrid'in rakibi, İngiliz devi Liverpool olacak. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi kupasını Chelsea kaldırmıştı. Peki Futbolsever tarafından yakında takip edilen Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi finali hakkında merak edilenler...
  • 02
    Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın muhtemel 11'leri

    2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

    2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'da Paris'teki Stade de France'da oynanacak.

    REAL MADRID LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Şampiyonlar Ligi finali Exxen ve TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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    Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? İki takımın muhtemel 11'leri

    MUHTEMEL İLK 11'LER

    Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Militao, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr, Benzema.

    Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Thiago, Henderson - Salah, Jota, Mané

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