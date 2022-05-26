Devler Ligi finali için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi yarı finali son maçında Manchester City'yi müthiş bir geri dönüşle eleyen Real Madrid'in rakibi, İngiliz devi Liverpool olacak. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi kupasını Chelsea kaldırmıştı. Peki Futbolsever tarafından yakında takip edilen Şampiyonlar Ligi finali Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda yayınlanacak? İşte Şampiyonlar Ligi finali hakkında merak edilenler...