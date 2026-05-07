Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Arsenal, finale yükselen ilk takım olmayı başardı. İngiliz temsilcisi, uzun bir aranın ardından yeniden Avrupa’nın en büyüğü olma yolunda önemli bir adım attı. Finalde Arsenal’in rakibi ise Paris Saint-Germain oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, Arsenal - PSG maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE, HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi finali Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
FİNALİSTLER BELLİ OLDU!
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Arsenal, finale yükselen ilk takım oldu.
SON FİNALİST BELLİ OLDU
Bayern Münih ilk maçta 5-4 skorla yenen PSG ikinci maçta rakibi ile berabere kalarak Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in rakibi oldu.