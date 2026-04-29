Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi stadyumda oynanacak?
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçları futbolseverlere adeta gol şöleni yaşattı. PSG ile Bayern Münih arasında oynanan karşılaşmada fileler tam 9 kez havalandı ve Fransız ekibi rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Bu akşam ise Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya gelecek ve yarı finalin diğer ayağı tamamlanacak. Rövanş mücadelelerinin önümüzdeki hafta oynanmasının ardından gözler büyük finale çevrilecek. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve hangi stadyumda oynanacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımlar Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya gelecek. Bu mücadele 30 Mayıs Cumartesi günüoynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ STADYUM'DA OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi final maçı Budapeşte şehrinin Puskas Arena Stadyumu'nda oynanacak.