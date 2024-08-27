Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

        Şampiyonlar Ligi heyecanı play-off rövanş maçları ile sürüyor. Rövanş mücadelelerinin sona ermesinin ardından, Devler Ligi'nin yeni formatı lig maçları ile devam edecek. Geçtiğimiz senelerde 32 takımla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonla birlikte 36 takım katılacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u elemesi durumunda adını lig aşamasına yazdıracak. Lig mücadeleleri öncesinde gözler Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihine çevrildi. Peki, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi kura tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 19:22 Güncelleme: 27.08.2024 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından, Şampiyonlar Ligi yeni formatı ile futbolseverlerle buluşacak. Devler Ligi play-off turu maçları öncesinde, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleşeceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi yeni formatı ve kura çekimine ilişkin tüm detaylar...

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Kura çekiminin TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

        3

        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü 19:00'da gerçekleştirilecek.

        4

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

        Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.

        5

        8 hafta sonunda Ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı play-off maçı oynayacak. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

        6

        25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar avrupa defterini kapatacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.

        7

        KATILIM NE KADAR?

        Katılım payı 500,5 milyon Euro'dan 670 milyona çıktı ve takım başına da yaklaşık 3 milyonluk artışla 17,87 milyon Euro oldu.

        8

        SIRALAMA ÖDÜLÜ GELDİ

        Performans payı 600,6 milyon Euro'dan 914 milyon Euro'ya çıktı. Lig etabında galibiyet başına 2,1 milyon ve beraberlik başına 700 bin Euro ödenecek.

        Performans payından sıralama ödülü de ödenecek. 183,15 milyon Euro sıralama ödülünün başlangıç payı... Her beraberlikten artacak 700 bin Euro sıralama ödülü havuzuna eklenecek.

        8 maç sonundaki sıralamada her basamak başlangıçta (666 payın biri olarak) 275 bin Euro değerinde. 36.olan bir pay, yani 275 bin; 35.olan iki pay, yani 550 bin Euro alacak. Her basamakta bir artarak (34. – 3 , 33. – 4 ........ , İkinci – 35 , Birinci – 36) birinci olan 9, 9 milyon Euro (275 bin x36) sıralama bonusu alacak. Ayrıca ilk sekiz sıra 2'şer, 9 ile 16 arasındakiler 1'er milyon Euro bonusa hak kazanacak.

        Son 16 turu 11,5 milyon, çeyrek final 12,5 milyon, yarı final 15 milyon, final 18,5, şampiyonluk final ödülü+6,5 milyon Euro değerinde.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama