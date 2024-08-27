Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi heyecanı play-off rövanş maçları ile sürüyor. Rövanş mücadelelerinin sona ermesinin ardından, Devler Ligi'nin yeni formatı lig maçları ile devam edecek. Geçtiğimiz senelerde 32 takımla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonla birlikte 36 takım katılacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u elemesi durumunda adını lig aşamasına yazdıracak. Lig mücadeleleri öncesinde gözler Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihine çevrildi. Peki, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi kura tarihi...
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından, Şampiyonlar Ligi yeni formatı ile futbolseverlerle buluşacak. Devler Ligi play-off turu maçları öncesinde, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin gerçekleşeceği tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi hangi kanalda?" İşte Şampiyonlar Ligi yeni formatı ve kura çekimine ilişkin tüm detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Kura çekiminin TRT 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü 19:00'da gerçekleştirilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takımlar, katsayı puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak. Söz konusu ekipler, kendi torbası da dahi olmak üzere her torbadan 2'şer takımla eşleşecek. Toplamda 8 farklı rakibe karşı mücadele edecek takımlar, maçların 4'ünü evinde, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak.
8 hafta sonunda Ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı play-off maçı oynayacak. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.
25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar avrupa defterini kapatacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.
KATILIM NE KADAR?
Katılım payı 500,5 milyon Euro'dan 670 milyona çıktı ve takım başına da yaklaşık 3 milyonluk artışla 17,87 milyon Euro oldu.
SIRALAMA ÖDÜLÜ GELDİ
Performans payı 600,6 milyon Euro'dan 914 milyon Euro'ya çıktı. Lig etabında galibiyet başına 2,1 milyon ve beraberlik başına 700 bin Euro ödenecek.
Performans payından sıralama ödülü de ödenecek. 183,15 milyon Euro sıralama ödülünün başlangıç payı... Her beraberlikten artacak 700 bin Euro sıralama ödülü havuzuna eklenecek.
8 maç sonundaki sıralamada her basamak başlangıçta (666 payın biri olarak) 275 bin Euro değerinde. 36.olan bir pay, yani 275 bin; 35.olan iki pay, yani 550 bin Euro alacak. Her basamakta bir artarak (34. – 3 , 33. – 4 ........ , İkinci – 35 , Birinci – 36) birinci olan 9, 9 milyon Euro (275 bin x36) sıralama bonusu alacak. Ayrıca ilk sekiz sıra 2'şer, 9 ile 16 arasındakiler 1'er milyon Euro bonusa hak kazanacak.
Son 16 turu 11,5 milyon, çeyrek final 12,5 milyon, yarı final 15 milyon, final 18,5, şampiyonluk final ödülü+6,5 milyon Euro değerinde.