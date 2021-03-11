Deplasman golü kuralı, Juventus'un canını bu sezon da yaktı. Portekiz'de Porto'ya 2-1 mağlup olan Andrea Pirlo'nun öğrencileri, İtalya'da rakibini 90 dakikada 2-1 mağlup etti fakat uzatmalarda, 115. dakikada Sergio Oliviera'nın golüne engel olamayınca maçı 3-2 kazanmış olsa da deplasman golü kuralı ile Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.