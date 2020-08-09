İspanya'nın Barcelona ekibi, 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Napoli'yi sahasında ağırladı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve iki kez penaltı noktasını gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 10. dakikada Clement Lenglet, 23. dakikada Lionel Messi ve 45+1. dakikada penaltıdan Luis Suarez'in attığı gollerle 3-1 öne kapadı. Konuk takımın tek golünü 45+5. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti.

İkinci yarıda skoru korumasını bilen ve sahadan 3-1 galip ayrılan Barcelona, adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise Almanya'nın Bayern Münih takımı, deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti.

Robert Lewandowski'nin 10. dakikadaki penaltı golüyle perdeyi açan Bayern Münih, 24. dakikada Ivan Perisic ile durumu 2-0 yaparken, 44. dakikada Tammy Abraham farkı bire indiren golü attı ve karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

76. dakikada Corentin Tolisso, 83. dakikada da Robert Lewandowski ile skor üretmeye devam eden Bayern Münih, sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu.

"Devler Ligi"nde çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler şöyle:

12 Ağustos Çarşamba: Atalanta (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

13 Ağustos Perşembe: Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

14 Ağustos Cuma: Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi: Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)

ORGANİZASYON PORTEKİZ'DE DEVAM EDECEK

Kovid-19 nedeniyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.