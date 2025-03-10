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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:38
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        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın ve 12 Mart Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

        11 Mart Salı (Yarın)

        20.45 Barcelona - Benfica: 1-0

        23.00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih: 0-3

        23.00 Inter - Feyenoord: 2-0

        23.00 Liverpool - Paris Saint-Germain: 1-0

        12 Mart Çarşamba

        20.45 Lille - Borussia Dortmund: 1-1

        23.00 Arsenal - PSV Eindhoven: 7-1

        23.00 Aston Villa - Club Brugge: 3-1

        23.00 Atletico Madrid - Real Madrid: 1-2

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