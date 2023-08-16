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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan 8 takım belli oldu - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan 8 takım belli oldu

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu, AEK-Dinamo Zagreb eşleşmesi dışında tamamlandı. Oynanan müsabakaların ardından Galatasaray'la birlikte 7 takım daha play-off turuna yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 01:09
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        Devler Ligi'nde tur atlayan takımlar
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu, bir karşılaşma hariç sona erdi. 3'üncü turda AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanması gereken ilk maç, iki takım taraftarları arasında çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Bugün oynanan ilk karşılaşmada AEK deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti. Yunan ekibine galibiyeti getiren golleri 60'ıncı dakikada Zuber ve 90+1'inci dakikada Galanopoulos kaydetti. Zagreb'in karşılaşmadaki tek golü 40'ıncı dakikada Bulat'tan geldi.

        Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında alınan skorlar ve tur atlayan takımlar şöyle:

        Aris Limassol - Rakow: 0-1 (Rakow)

        Maccabi Haifa - Sloven Bratislava: 3-1 (Maccabi Haifa)

        Molde - Klaksvik: 2-0 (Molde)

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        Sparta Prag - Kopenhag: 5 - 7 (Penaltılarla) (Kopenhag)

        TSC Backa - Braga: 1-4 (Braga)

        Servette - Rangers: 1-1 (Rangers)

        Sturm Graz - PSV Eindhoven: 1-3 (PSV Eindhoven)

        Marsilya - Panathinaikos: 5-6 (Penaltılarla) (Panathinaikos)

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