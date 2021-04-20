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Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı onaylandı

UEFA İcra Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi için yeni bir format geliştirdi. Gerçekleşen değişiklikler, icra kurulunda onaylandı

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı onaylandı
İHA

UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti. 2024-2025 sezonundan itibaren uygulanması planlanan yeni format, UEFA İcra Kurulu'nda oybirliğiyle onaylandı. Avrupa futbolunun olumlu geleceğini güvence altına almak ve tüm paydaşların değişen ihtiyaçları karşılamak için tasarlandığı belirtilen yeni formatta, kıra genelinde açık rekabet ve sportif liyakat ilkesine olan bağlılığa vurgu yapıldı. 32 takımdan 36 takıma çıkacak olan organizasyonda en büyük değişiklik ise turnuvanın grup aşamasından tek bir lige dönmesi. Her kulüp iç sahada ve deplasmanda toplamda 6 maça çıkmak yerine, en az 10 farklı rakibe karşı 5 iç saha, 5 de deplasman maçına çıkacak. Ligin en iyi 8 takımı otomatik olarak eleme aşamasında yer alacak. 9. ile 24 sırada yer alan takımla, son 16'ya kalmak için Play-Off oynayacak. Bu format değişikliği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi için de uygulanacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, bir takımın kendi yerel ligindeki performansına bağlı olacak.

CEFERİN: AVRUPA FUTBOL MİRASINI KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ

Yeni formatla ilgili açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Bu yeni format, Avrupa çapında yerel oyunun statüsünü ve geleceğini de destekliyor. Yerel performansın, nitelik kazanmanın anahtarı olması gerektiği ilkesini koruyor, dayanışma ve açık rekabet ilkelerini yeniden teyit ediyor. Bu gelişmiş format, sahada elde edilen sonuçlar sayesinde Avrupa'daki herhangi bir takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini hala canlı tutacak ve sadece Avrupa futbolundaki herkes için uzun vadeli refah ve büyüme sağlayacaktır. Futbol, kıtamızda paylaşılan değerler, gelenekler ve duygularla zenginleştirilmiş sosyal ve kültürel bir hazinedir. Avrupa futbolunun yönetim organı ve sorumlu görevlileri olarak, Avrupa'da futbolun gelecekteki olumlu gelişimine liderlik ederken bu mirası korumak da bizim rolümüzdür. Her seviyedeki ulusal federasyonlar, ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar için bunu yapmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne erişimin yeniden dengelenmesi, maç tarihleri, final formatı, katsayılar ve mali dağılım gibi konularla ilgili yıl sonuna kadar daha fazla karar alınacak. UEFA aynı zamanda, tüm Avrupa futboluna olan güçlü mali taahhüdünü yeniden teyit edecek" açıklamasını yaptı.

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