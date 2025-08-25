Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş zamanı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın ve çarşamba günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak 7 takım belli olacak.
Fenerbahçe, ilk maçta evinde 0-0 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica ile 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.
Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
Kairat (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): (0-0)
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kızılyıldız (Sırbistan): (2-1)
Sturm Graz (Avusturya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-5)
Çarşamba:
Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan): (3-1)
Kopenhag (Danimarka) - Basel (İsviçre): (1-1)
Benfica (Portekiz) - Fenerbahçe: (0-0)
Club Brugge (Belçika) - Rangers (İskoçya): (3-1)