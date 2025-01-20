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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi: Real Madrid- Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid muhtemel 11

        Real Madrid- Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi grup aşaması 7. hafta maçında Real Madrid ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Ancelotti yönetiminde 3 galibiyet 3 mağlübiyet alan Real Madrid 9 puanla 20. sırada yer alıyor. Öte yandan 1 galibiyet 5 mağlübiyetle sahadan ayrılan Salzburg 32. basamakta bulunuyor. Zorlu mücadele öncesinde milli oyuncumuz Arda Güler'in, Salzburg karşısında oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Real Madrid- Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:15
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        1

        Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Salzburg karşılaşacak. Santiago Barnebau'da oynanacak karşılaşmada her iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Zorlu müsabakayı İsveç hakem Glenn Nyberg yönetecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Real Madrid- Salzburg maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel kadrosu...

        2

        REAL MADRİD- SALZBURG MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid- Salzburg maçı 22 Ocak Çarşamba günü 23.00'te oynanacak.

        3

        REAL MADRİD- SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Barnebau'da oynanacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

        Geçtiğimiz günlerde oynanan Celta Vigo maçında 70. dakikada forma şansı bulan Arda Güler, dünkü Las Palmas maçında 76. dakikada oyuna dahil oldu. Milli yıldızımızın Salzburg karşısında da yedek başlayıp, sonradan süre alması bekleniyor.

        5

        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Garcia, Valverde, Ceballos, Vinicus, Rodyrgo, Bellingham, Mbappe

        6
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