Liverpool ile Galatasaray arasındaki rövanş mücadelesi öncesi heyecan dorukta. İlk karşılaşmada sahasında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, 1-0’lık galibiyetle avantajı cebine koydu. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile Chelsea eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Anfield’da oynanacak kritik randevu öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Liverpool- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray turu nasıl geçer? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…