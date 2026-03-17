Liverpool- Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray nasıl tur atlar?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. İlk karşılaşmada Rams Park'ta rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final için umutlandı. Gözler şimdi Anfield'da oynanacak kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak edilirken, Galatasaray'ın turu geçme senaryoları da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Liverpool- Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray nasıl tur atlar?
LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool – Galatasaray rövanş maçı 18 Mart Çarşamba (yarın) saat 23.00'te oynanacak.
LİVERPOOL- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Anfield Stadyumu’nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen
GALATASARAY'IN TUR İHTİMALLERİ
Bu skorla birlikte Galatasaray;
Her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak
1 farklı mağlubiyetlerde de ise maç uzatmalara gidecek
Liverpool’un turu geçmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekecek.
OKAN BURUK: İNGİLTERE'DE DE AYNI DİRENCİ GÖSTERECEĞİZ
Okan Buruk, taktik tahtasının başında oyuncularına seslenirken özgüven aşıladı: "Onları daha önce iki kez mağlup ettik, yine yapabiliriz. İngiltere’de de aynı direnci göstereceğiz. Rakibin erken gol baskısına karşı hızlı kontrataklarla cevap vereceğiz. Kırmızı kart gibi bizi eksik bırakacak hatalardan kaçınıp, soğukkanlılığımızı korumalıyız."