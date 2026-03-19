        Haberler Bilgi Gündem Samsun bayram namazı saati 2026: Samsun'da Ramazan Bayramı namaz vakti saat kaçta, bayram namazı vakti (Diyanet Ramazan Bayramı namaz saatleri)

        Samsun bayram namazı saati 2026: Samsun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        2026 yılı için Samsun'da yaşayan vatandaşlar, "Samsun'da bayram namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bayram sabahı camilere akın edecek olan vatandaşlar, namaz saatini öğrenerek hazırlıklarını buna göre yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Samsun bayram namazı saati belli oldu. Peki, Samsun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Samsun bayram namazı saati

        Giriş: 19.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        1

        Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte gözler Ramazan Bayramı’na çevrildi. İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılanan bayram, geleneksel olarak sabah saatlerinde kılınan bayram namazı ile başlayacak. Bu kapsamda Samsun’da yaşayan vatandaşlar da bayram namazının saatini merak ediyor. Peki, Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Detaylar haberimizde...

        2

        SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun ilinde Ramazan Bayramı namazının 20 Mart Cuma saat 07.10'da kılınacağını duyurdu.

        Duyurunun ardından Sakarya'da yaşayan müslümanlar, bayram namazının nasıl kılınacağını araştırmaya başladı. İşte, "Bayram namazı nasıl kılınır?" sorusunun cevabı...

        İL, İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        3

        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Niyet edilirken "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" denir ve sonra imamla birlikte hareket edilerek şu şekilde kılınır:

        1. REKAT

        İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        Gizlice Sübhaneke okunur.

        Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        İkinci rekate kalkılır.

        4

        2. REKAT

        İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

