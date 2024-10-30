Samsun'da 20 bin makaron ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 20 bin adet makaron, bir elektrikli sigara sarma makinesi, bir kompresör ve 55 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.