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        Haberler Gündem Samsun'da 20 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Samsun'da 20 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 20 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:53 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:53
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        Samsun'da 20 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada, 20 bin adet makaron, bir elektrikli sigara sarma makinesi, bir kompresör ve 55 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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