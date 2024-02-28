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        Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun Ayvacık'ta, hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 00:32 Güncelleme: 28.02.2024 - 01:23
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        25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

        AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'yi (41) saklandığı yerde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Samsun
        #Ayvacık
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