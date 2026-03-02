Samsun'da atık ısıyla seralarda çiçek üretimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri bünyesinde kurulu geri dönüşüm ünitelerinde ayrıştırma işlemlerinden geçirilen atıklar sayesinde yıllık yaklaşık 4 bin 900 ton atık yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Düzenli depolama sahasında oluşan metan gazı ise çevreye zarar vermemesi için kontrollü şekilde toplanarak enerji üretiminde kullanılıyor. Bu kapsamda yılda ortalama 49 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi elde ediliyor.

Üretilen elektrik miktarının yaklaşık 25 bin hanenin yıllık tüketimine karşılık geldiği bildirildi. Enerji üretimi ve geri dönüşüm uygulamaları sayesinde yılda 21 bin 600 ton karbondioksit salımının önüne geçildiği, ayrıca yaklaşık 66 bin ağacın kesilmesinin engellendiği kaydedildi.

İşlenen atıklardan elde edilen atık ısı seralarda da kullanılarak yılda ortalama 2 milyon çiçek üretimi sağlanıyor. Sağlıklı Kentler Birliği'nden ödül alan "Atıklarımız Çiçek Oluyor" projesi kapsamında, depolama alanında oluşan atık ısıdan yararlanılarak kurulan seralarda yetiştirilen çiçekler, kent genelindeki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılıyor.