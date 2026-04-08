Samsun'da casus düzenekle sınava girmeye çalışan aday ve 4 organizatör yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına "casus düzenekle" girmeye çalışan bir aday ve dışarıdan ona komut veren 4 organizatör, polisin nefes kesen operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, ehliyet sınavında kopya çekileceğine dair aldığı istihbarat üzerine titiz bir teknik takip başlattı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre il dışından gelen bir organizatör grubunun, sınava girecek bir adayın üzerine gizli kamera ve ses düzeneği kurduğunu belirleyen ekipler, operasyon için sınav saatini bekledi.

SINAV ANINDA OPERASYON

7 Nisan günü saat 19.15 sularında, aday sınav salonunda ter dökerken; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı baskın düzenledi.

CASUS DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, adayı sınav salonunda yakalarken, okulun çevresinde park halindeki bir araçta sistemi yöneten 4 organizatörü de kıskıvrak yakaladı. Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda şüphelilerin üzerlerinde; 2 adet casus kulaklık,1 adet casus kamera, 5 adet SIM kart takılabilir ses kartı,6 adet cep telefonu ve 1 adet kulaklık pili ele geçirildi

İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili olarak, aralarında suça sürüklenen iki çocuğun da bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı. "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 8 Nisan 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi.