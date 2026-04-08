Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Samsun'da casus düzenekle sınava girmeye çalışan aday ve 4 organizatör yakalandı

        Samsun'da casus düzenekle sınava girmeye çalışan aday ve 4 organizatör yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına "casus düzenekle" girmeye çalışan bir aday ve dışarıdan ona komut veren 4 organizatör, polisin nefes kesen operasyonuyla suçüstü yakalandı

        Giriş: 08.04.2026 - 12:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınavda kopya şebekesi çökertildi

        Samsun’un Bafra ilçesinde motorlu taşıtlar sınavına "casus düzenekle" girmeye çalışan bir aday ve dışarıdan ona komut veren 4 organizatör, polisin nefes kesen operasyonuyla suçüstü yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü, ehliyet sınavında kopya çekileceğine dair aldığı istihbarat üzerine titiz bir teknik takip başlattı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre il dışından gelen bir organizatör grubunun, sınava girecek bir adayın üzerine gizli kamera ve ses düzeneği kurduğunu belirleyen ekipler, operasyon için sınav saatini bekledi.

        REKLAM

        SINAV ANINDA OPERASYON

        7 Nisan günü saat 19.15 sularında, aday sınav salonunda ter dökerken; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı baskın düzenledi.

        CASUS DÜZENEK ELE GEÇİRİLDİ

        Polis ekipleri, adayı sınav salonunda yakalarken, okulun çevresinde park halindeki bir araçta sistemi yöneten 4 organizatörü de kıskıvrak yakaladı. Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda şüphelilerin üzerlerinde; 2 adet casus kulaklık,1 adet casus kamera, 5 adet SIM kart takılabilir ses kartı,6 adet cep telefonu ve 1 adet kulaklık pili ele geçirildi

        İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olayla ilgili olarak, aralarında suça sürüklenen iki çocuğun da bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı. "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet" suçundan işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 8 Nisan 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaşta polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar kamerada

        Beşiktaşta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"