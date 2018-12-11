İnternet üzerinden vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "darbeturks.com" internet sitesinde çeşitli banka ve kurumların sahte web sayfasını hazırlayanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.



VATANDAŞLARIN KİMLİK VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ KOPYALAMIŞLAR

Banka ve çeşitli kurumların sahte sitelerine giren vatandaşların kimlik ve kredi kartı bilgilerinin kopyalandığını belirleyen ekipler, siteyi yöneten şüphelilerin yakalanması için "darbeturks" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, F.Ü'yü (20) Zeytinlik Mahallesi'nde, R.K'yi (20) ise Kale Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların dijital materyallerine de el konuldu.

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