SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Demir Çağı
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Samsun'da Demir Çağı kaya mezarı bulundu

Samsun Müze Müdürlüğü’nce kentte yürütülen çalışmalar kapsamında, Salıpazarı ilçesinde kaya mezarı bulundu. Tarihi yapı ile ilgili tespit ve tescil çalışması başlatıldığı bildiren yetkililer, kaya mezarının Demir Çağı’na (M.Ö. 1800 - 1200) ait olduğunu düşündüklerini belirtti

05.11.2018 - 16:55 | Güncelleme: DHA

Tarihi varlıkları ile dikkati çeken Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yeni bir kaya mezarı bulundu. Samsun Müze Müdürlüğü tarafından ilçenin Suluca Mahallesi’nde yürütülen arkeolojik kazılar esnasında bulunan kayanın bölgede şimdiye kadar keşfi yapılan 4’üncü kaya mezarı olduğu belirlendi. Yetkililer, mezarın tespit ve tescili için çalışma başlattı.

‘DEMİR ÇAĞI’NA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’

Samsun Müze Müdürlüğü’ne bağlı olarak bölgede kültür varlıklarının tespit, tescil ve tanıtımında aktif çalışan uzman Arkeolog Emine Yılmaz, “Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, yeni bir kaya mezarı tespit ettik. Son yıllarda Tunç Çağı, Demir Çağı yerleşmeleri ile dikkati çeken bölgemizdeki bu yapının Demir Çağı’na ait olduğunu düşünüyoruz. Şu anda tespit ve tescil çalışmalarımız sürüyor. İlçemizin Cevizlik Mahallesi’ndeki 1 ve Yeşilköy Mahallesi’ndeki 2 kaya mezarının ardından keşfini yaptığımız bu mezarla beraber, 4 kaya mezarımız oldu” dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X