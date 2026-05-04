Samsun'da denizin rengi değişti
Samsun'da sağanak yağış nedeniyle denizin rengi değişti. Geniş bir alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 14:46
Samsun'da yağışlar denizin rengini değiştirdi. Bölgede son günlerde etkili olan sağanaklar, ilçede denize dökülen çayın debisini artırdı.
AA'da yer alan habere göre yüksek kesimlerde kar sularının da erimesiyle çay yatağından taşınan çamurlu su, yağmur sularının denize ulaştığı noktalarda mavi ve turkuaz tonların hakim olduğu Karadeniz'in bir bölümünü kahverengiye dönüştürdü.
Geniş bir alana yayılan renk değişimi dronla görüntülendi.
