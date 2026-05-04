Samsun'da denizin rengi değişti

Şişli'de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı

ŞİŞLİ' de Menekşe K. (58), 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından pencereye çıkan şüphelinin, 'Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim' dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Gözaltına alınan Menekşe K.'nin ifadesinde 'Sen oğlumu nasıl aldatırsın, benim oğlum cezaevinde. Senin çocukların var utanmıyor musun' dedim. O da bana bel altı bir cevap vererek 'Yaparım' dedi. Daha sonra sinirlendim, dolapta duran silahı aldım ve ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüphelinin 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. (DHA)