Samsun'da fren sisteminde arıza yaşayan kamyon, 4 araca çarptı: 19 yaralı
Samsun'da fren arızası olduğu öne sürülen kamyonun karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı. Kontrolsüz ilerleyen kamyon, öğrenci servisi ve diğer araçlara çarparken, servis minibüsü yol kenarındaki bahçeye savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
FREN SİSTEMİNDE ARIZA OLDU
DHA'daki habere göre kaza; Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Çorum'dan gübre taşıyan kamyonun, Kızılcaören mevkisinden itibaren fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yaklaşık 5 kilometre kontrolsüz ilerlediği öne sürüldü.
ARAÇLARA ÇARPTI
Kamyon, ilçe girişindeki ışıklarda duran öğrenci taşıyan minibüse ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile boş olduğu öğrenilen yolcu minibüsüne çarptı.
4 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BAHÇEYE DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisiyle Bahçekonak Mahallesi'nden öğrencileri okula götüren servis minibüsü, yol kenarındaki sitenin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bahçesine düştü.
TIR'A ÇARPARAK DURDU
Kamyon daha sonra TIR'a çarparak durdu.
19 KİŞİ YARALANDI
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.