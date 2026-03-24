        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da fren sisteminde arıza yaşayan kamyon, 4 araca çarptı: 19 yaralı | Son dakika haberleri

        Samsun'da fren sisteminde arıza yaşayan kamyon, 4 araca çarptı: 19 yaralı

        Samsun'da fren arızası olduğu öne sürülen kamyonun karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı. Kontrolsüz ilerleyen kamyon, öğrenci servisi ve diğer araçlara çarparken, servis minibüsü yol kenarındaki bahçeye savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 24.03.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Arızalı kamyon, 4 araca çarptı: 19 yaralı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 10'u öğrenci toplam 19 kişi yaralandı.

        FREN SİSTEMİNDE ARIZA OLDU

        DHA'daki habere göre kaza; Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Çorum'dan gübre taşıyan kamyonun, Kızılcaören mevkisinden itibaren fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yaklaşık 5 kilometre kontrolsüz ilerlediği öne sürüldü.

        ARAÇLARA ÇARPTI

        Kamyon, ilçe girişindeki ışıklarda duran öğrenci taşıyan minibüse ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile boş olduğu öğrenilen yolcu minibüsüne çarptı.

        4 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BAHÇEYE DÜŞTÜ

        Çarpmanın etkisiyle Bahçekonak Mahallesi'nden öğrencileri okula götüren servis minibüsü, yol kenarındaki sitenin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bahçesine düştü.

        TIR'A ÇARPARAK DURDU

        Kamyon daha sonra TIR'a çarparak durdu.

        19 KİŞİ YARALANDI

        Kazada 10'u öğrenci olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

        İsrail'in Arad şehrinde 64 kişi yaralandı

          İran tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu İsrail'in Arad şehrinde 64 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 7 kişinin ağır yaralı olduğunu duyurdu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Hürmüz'e alternatif rota
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        2,3 milyon kişi iş arıyor
