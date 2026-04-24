        Samsun'da termal dürbünlü hırsızlık şebekesine "Son Balkon" operasyonu

        Samsun'da termal dürbünlü hırsızlık şebekesine “Son Balkon” operasyonu

        Samsun'da evleri termal dürbünle gözetleyip balkonlardan girerek soyan hırsızlık şebekesi, "Son Balkon" operasyonuyla yakalandı. 10 evi hedef alan şüphelilerin yaklaşık 5 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Son Balkon" operasyonu

        Samsun’da evleri termal dürbünle gözetleyip balkonlardan girerek soyan hırsızlık şebekesi, “Son Balkon” operasyonuyla yakalandı.

        TERMAL DÜRBÜNLE HEDEF BELİRLEDİLER

        Samsun’da son bir yıldır İlkadım ve Atakum ilçelerinde yaşanan evden hırsızlık olaylarının perde arkası ortaya çıkarıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan çalışmalarda, şüphelilerin hedef aldıkları evleri önceden termal dürbünle gözetledikleri, içeride hareket olup olmadığını kontrol ettikleri tespit edildi.

        YAZLIK VE VİLLALARI SEÇTİLER

        Şüphelilerin genellikle uzun süre kullanılmadığı değerlendirilen yazlık, villa ve bağ evi tarzı konutları tercih ettikleri, güvenlik kamerası bulunmayan evleri seçtikleri belirlendi.

        Cam kırarak ya da balkonlardan içeri giren şüphelilerin kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirip olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

        KAMERALARI KIRARAK KAÇTILAR

        Bazı olaylarda güvenlik kameralarını fark eden şüphelilerin, görüntü kaydını engellemek amacıyla kameraları sopayla kırdıkları anlar da güvenlik görüntülerine yansıdı.

        AYNI YÖNTEMLE 10 EV SOYULDU

        Şüphelilerin aynı yöntemle 10 farklı ikameti hedef aldığı ve yaklaşık 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı.

        “SON BALKON” OPERASYONU

        Elde edilen bilgilerin ardından harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen “Son Balkon” operasyonuyla 1'i kadın, 4 şüpheli eş zamanlı olarak yakalandı.

        1.6 MİLYON TL’YE BLOKE

        Operasyon kapsamında şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 600 bin TL’ye bloke konuldu.

        ZİYNETTEN, SAATE... MİLYONLUK GANİMET

        İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1 milyon TL değerinde kol saati, 100 bin TL değerinde teknolojik ev aletleri, 50 bin TL değerinde parfüm ile birlikte nakit para ve döviz ele geçirildi.

        Ayrıca hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen termal dürbün, çeşitli malzemeler ve 7 kesici alete el konuldu.

        2 KİŞİ SERBEST, 2 KİŞİ ADLİYEDE

        Gözaltına alınan şüphelilerden V.Ç. (32) ve N.Ç. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, T.G. (34) ve H.K. (59) adliyeye sevk edildi.

        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Türkiye Formula 1'i bekliyor
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        15 yıl kaçtı... 9 kez estetik yaptırdı! Cinayetten aranıyordu!
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Tescilli güzel fırıncı oldu
        Tescilli güzel fırıncı oldu
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        “Cenazemiz var kapalıyız” kamuflesi! Kuyumcu vitriniyle kara para aklandı
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!