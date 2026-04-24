Samsun'da termal dürbünlü hırsızlık şebekesine “Son Balkon” operasyonu

Samsun’da evleri termal dürbünle gözetleyip balkonlardan girerek soyan hırsızlık şebekesi, “Son Balkon” operasyonuyla yakalandı.

TERMAL DÜRBÜNLE HEDEF BELİRLEDİLER

Samsun’da son bir yıldır İlkadım ve Atakum ilçelerinde yaşanan evden hırsızlık olaylarının perde arkası ortaya çıkarıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan çalışmalarda, şüphelilerin hedef aldıkları evleri önceden termal dürbünle gözetledikleri, içeride hareket olup olmadığını kontrol ettikleri tespit edildi.

YAZLIK VE VİLLALARI SEÇTİLER

Şüphelilerin genellikle uzun süre kullanılmadığı değerlendirilen yazlık, villa ve bağ evi tarzı konutları tercih ettikleri, güvenlik kamerası bulunmayan evleri seçtikleri belirlendi.

Cam kırarak ya da balkonlardan içeri giren şüphelilerin kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirip olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

KAMERALARI KIRARAK KAÇTILAR

Bazı olaylarda güvenlik kameralarını fark eden şüphelilerin, görüntü kaydını engellemek amacıyla kameraları sopayla kırdıkları anlar da güvenlik görüntülerine yansıdı.

AYNI YÖNTEMLE 10 EV SOYULDU

Şüphelilerin aynı yöntemle 10 farklı ikameti hedef aldığı ve yaklaşık 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı.

“SON BALKON” OPERASYONU

Elde edilen bilgilerin ardından harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen “Son Balkon” operasyonuyla 1'i kadın, 4 şüpheli eş zamanlı olarak yakalandı.

1.6 MİLYON TL’YE BLOKE

Operasyon kapsamında şüphelilerin hesaplarında bulunan 1 milyon 600 bin TL’ye bloke konuldu.

ZİYNETTEN, SAATE... MİLYONLUK GANİMET

İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 350 bin TL değerinde ziynet eşyası, 1 milyon TL değerinde kol saati, 100 bin TL değerinde teknolojik ev aletleri, 50 bin TL değerinde parfüm ile birlikte nakit para ve döviz ele geçirildi.

Ayrıca hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen termal dürbün, çeşitli malzemeler ve 7 kesici alete el konuldu.

2 KİŞİ SERBEST, 2 KİŞİ ADLİYEDE

Gözaltına alınan şüphelilerden V.Ç. (32) ve N.Ç. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, T.G. (34) ve H.K. (59) adliyeye sevk edildi.