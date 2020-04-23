AA

Samsun'da toprak kayması nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Çatalçam Sokak'ta bir süre önce inşaat için temel kazıldı. İlçede etkili olan yağışın ardından sokaktaki yolda temel kazısına doğru toprak kayması meydana geldi, içme suyu şebekesi ve doğal gaz boru hattında hasar, bir evin çevresi ile bahçesinde de yarıklar oluştu.

Olay yerine polis, doğal gaz ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Toprak kaymasının tehlike oluşturması üzerine sokak trafiğe kapatıldı. Sokak sakinleri, inşaat yetkililerine gerekli önlemi almadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sokak sakinlerinden Hamza Kılın, AA muhabirine, toprak kayması sırasında balkonda kahvaltı yaptığını belirterek, "Bir gürültü koptu. Zaten sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Haliyle bu mahallede bir perişanlık var" dedi.