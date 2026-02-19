Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 6 yaralı
Samsun İlkadım'da sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü refüje çıkıp, devrildi. Yan yatan otobüste bulunan yolculardan 6'sı yaralandı
Kaza, saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi.
Ankara'dan Gürcistan'a giden yolcu otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yan yatan otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. DHA'nın haberine göre; otobüste bulunan 11 yolcudan 6'sı yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.