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Samsun'daki kadına şiddet olayında ilk duruşma yarın!

Samsun’da, Emriye Metoğlu’nun eski kocası İbrahim Zarap tarafından öldüresiye darp edilmesi olayında ilk duruşma yarın görülecek

SON DAKİKA! Samsun'da eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövmüştü! İlk duruşma yarın - Haberler
Samsun'daki dehşette ilk duruşma yarın!
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İHA

Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarap (27),boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu’nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

İHA'nın haberine göre, olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan Zarap hakkında iddianame hazırlanmış, zanlının “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 19 Mart tarihinde tamamlandı ve Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianame mahkeme tarafından 25 Mart’ta kabul edildi.

Olayla ilgili davanın ilk duruşması 12 Nisan Pazartesi günü saat 09.30’da 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Güvenlik amacıyla başka bir cezaevine sevk edilen sanık, ya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılacak ya da duruşmada hazır bulunacak.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN YARGILANACAK

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, “Müştekinin ameliyatlı olduğunu bildiği bölgesine özellikle tekme ile vurması, tanık anlatımına göre ’Ailevi mesele. Siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim’ demesi, kamera kayıtlarına göre müştekinin kendisini savunamayacak şekilde yerde baygın bir vaziyette bulunduğu sırada özellikle başını kaldırıp sert zemine doğru vurması, çevrede bulunanların tepkilerini görmesine rağmen vurmaya devam etmesi nedeniyle eyleminin bir bütün olarak TCK 81/35 maddelerinde düzenlenen ’öldürmeye teşebbüs’ suçunu ve bu sırada telefonu kırmasında TCK 151 maddesinde düzenlenen ’mala zarar verme’ suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır” tespitlerine yer verilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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