Samsun'da kan donduran cinayet, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi.

BERBER KOLTUĞUNDA VURDU İddiaya göre, Ahmet Kol (46) kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol'u (43) tabancayla ensesinden vurdu.

KATİL AĞABEY KAÇTI DHA'daki habere göre Ahmet Kol, olay yerinden kaçarken Barış Kol ise kanlar içerisinde berber tezgahına yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ENSESİNDEN GİREN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI Öldürülen Barış Kol. Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış Kol, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Barış Kol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken iş yeri sahibi ve bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AĞABEY VE KARDEŞ SABIKALI ÇIKTI Öte yandan hayatını kaybeden Barış Kol'un 5, katil zanlısı ağabeyi Ahmet Kol'un ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.