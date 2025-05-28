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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!

        Samsun'da, 46 yaşındaki Ahmet Kol, aralarında husumet bulunan kardeşi 43 yaşındaki Barış Kol'u, berber koltuğunda tıraş olduğu sırada tabancayla ensesinden vurup öldürdü. Kan donduran cinayet kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:23
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        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
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        Samsun'da kan donduran cinayet, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi.

        BERBER KOLTUĞUNDA VURDU

        İddiaya göre, Ahmet Kol (46) kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol'u (43) tabancayla ensesinden vurdu.

        KATİL AĞABEY KAÇTI

        DHA'daki habere göre Ahmet Kol, olay yerinden kaçarken Barış Kol ise kanlar içerisinde berber tezgahına yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ENSESİNDEN GİREN KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

        Öldürülen Barış Kol.
        Öldürülen Barış Kol.

        Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış Kol, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Barış Kol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken iş yeri sahibi ve bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        AĞABEY VE KARDEŞ SABIKALI ÇIKTI

        Öte yandan hayatını kaybeden Barış Kol'un 5, katil zanlısı ağabeyi Ahmet Kol'un ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        O ANLAR KAMERADA

        Ağabeyin kardeşini öldürdüğü anlar ise iş yerinin kamerasına yansıdı.

        CEZAEVİ MÜDÜRÜNÜN ÖLÜMÜNDEN HAPİS YATTI

        Öte yandan İHA'daki habere göre ağabeyi tarafından öldürülen Barış Kol'un, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası aldığı ve cezasını tamamladığı öğrenildi.

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