        Samsun haberleri: Cezaevinden çıktı, cinayet işledi! | Son dakika haberleri

        Cezaevinden çıktı, cinayet işledi!

        Samsun'da cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra sokak ortasında bir kişiyi öldüren sanık hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 16:17 Güncelleme:
        Samsun'da cezaevinden çıktıktan 104 gün sonra sokak ortasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İHA'nın haberine göre olay, 14 Ocak 2026 akşamı Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından toplam 28 suç kaydı bulunan 2 çocuk babası Dursun C. (40), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Canan G.'yi rahatsız ettiği iddia edilen Mesut İnan (50) ile karşılaştı.

        Öldürülen Mesut İnan

        Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Dursun C., yanında bulunan bıçakla Mesut İnan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Mesut İnan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Dursun C.'nin 2 Ekim 2025 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği, tahliyeden 104 gün sonra cinayeti işlediği ortaya çıktı. Polisteki işlemleri tamamlanan Dursun C., 15 Ocak 2026 tarihinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren zanlı tutuklanarak, 105 gün önce tahliye edildiği cezaevine yeniden gönderildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dursun C. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 81/1 maddesi kapsamında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, davanın ilk duruşmasının 2 Temmuz 2026 tarihinde görüleceği öğrenildi.

        HT 360 - 6 Mayıs 2026 (Yıldırımhan Füzesine Neden İhtiyaç Duyuldu?)

        Habertürk TV ekranlarında yayınlanan HT 360 programında Dilek Gül'ün konukları Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan, küresel güvenlik politikalarındaki en sıcak gelişmeleri değerlendiriyor.

