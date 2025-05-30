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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı!

        Samsun'da bir kadın, evine misafirliğe gelen akrabası 30 yaşındaki H.Ö. tarafından elle tacize uğradığını iddia ederek yardım çağrısında bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:30
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        Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı!
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        Samsun'da olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (30), konuşmak amacıyla akrabası D.K.’nin (34) evine gitti.

        ELLE TACİZDE BULUNDU İDDİASI

        Ancak burada H.Ö.'nün D.K.’ye elle tacizde bulunduğu öne sürüldü. D.K., kendisine sarılan H.Ö.'nün elinden kurtulup 5. kattaki evinin penceresine çıkarak feryat ederek çevreden yardım istedi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Bu sırada panikleyen H.Ö. evden kaçarak uzaklaştı. Kadının şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.Ö.’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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