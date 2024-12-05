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        Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı; 1 ölü, 1yaralı

        SAMSUN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Halil Bekiroğlu (74) hayatını kaybetti, eşi Gülnaz Bekiroğlu (64) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:40
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        Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı; 1 ölü, 1yaralı
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        SAMSUN’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Halil Bekiroğlu (74) hayatını kaybetti, eşi Gülnaz Bekiroğlu (64) ise yaralandı. Sürücü Kahraman Ç. (27), gözaltına alındı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Kahraman Ç.’nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Halim ve Gülnaz Bekiroğlu çiftine çarptı. Metrelerce sürüklenen çift, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Halil Bekiroğlu özel bir hastaneye, Gülnaz Bekiroğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Bekiroğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Kahraman Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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