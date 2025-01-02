Boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı (2)
ŞÜPHELİYAKALANDISamsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Birol Ordulu, İlkadım ilçesinde yakalandı.
ŞÜPHELİYAKALANDI
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu’yu 5 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan Birol Ordulu, İlkadım ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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