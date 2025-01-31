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        Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 6 gözaltı

        SAMSUNmerkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:25
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        Samsun merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 6 gözaltı
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        SAMSUNmerkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta Samsun merkezli Sinop, Amasya ve Şırnak'ta yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Belirtilen adreslere düzenlenen operasyonda M.A.A., U.S., N.A., C.S., A.A.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Aramalarda, cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar olmak üzere toplam 24 dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan C.S. ve A.A.Ö. jandarmadaki sorgusunun ardından salıverildi. Diğer 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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