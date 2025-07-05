Baraj gölünde 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladılar
ARTVİN'in Borçka ilçesinde amatör balıkçılar baraj gölünde yaklaşık 100'er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladı.
ARTVİN’in Borçka ilçesinde amatör balıkçılar baraj gölünde yaklaşık 100’er kilo ağırlığında 2 yayın balığı yakaladı.
Samsunlu amatör balıkçılar Sercan Çakar (35), Ömer Taş (38) ve Vahap Kavaklı (42), balık avlamak için Artvin’deki Borçka Barajı’na gitti. Baraj gölünde sabah saatlerinde oltalarını suya bırakan balıkçılar, birkaç saat süren bekleyişin ardından büyük balıkların oltalarına takıldığını fark etti. Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilo ağırlığında iki yayın balığını sudan çıkardı. Balıkçılar, balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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