Bursa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi Samsun'da toprağa verildi

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SAMSUN (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 1'i çocuk 5 kişi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde defnedildi.



Kazada yaşamını yitiren Eşref Giren (61), eşi Hatice Giren (57), kızları Şerife Mert (36), Hacer Mert (32) ve torunu Yavuz Selim Mert'in (5) cenazeleri memleketleri Vezirköprü ilçesine getirildi.

Cenazeler, Büyükkale Mahallesi'nde öğlen namazından sonra İl Müftü Yardımcısı Abdullah Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

Cenazeye Giren ve Mert aileleri, yakınları ve komşuları ile Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı katıldı.

Ailenin bir kısmının Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşadığı, Bursa'ya yakınlarının nişan törenine katılmak için gittikleri öğrenildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün meydana gelen kazada Şuayip Giren (25) yönetimindeki 26 KD 523 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa kara yolunun Tophisar mevkisinde karşı yöndeki kavşakta duran ve dönmeyi bekleyen İsmail A. idaresindeki 55 AGY 266 plakalı kamyona çarpmış, kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, sürücünün babası Eşref Giren, annesi Hatice Giren, kız kardeşleri Şerife Mert, Hacer Mert olay yerinde, yeğeni Yavuz Selim Mert ise kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.











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