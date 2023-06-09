Terme Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

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SAMSUN (AA) - Terme Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergiledi.

Karacalı Mahallesi'nde Terme HEM giyim üretim teknolojisi kursları kapsamında eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca yaptığı çalışmaları sergiledi.

Serginin açılışına Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmet Güner katıldı.



Açılışı yapıldıktan sonra davetliler, kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi.



Köse, kursiyerlerin çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, kurslara katkılarından dolayı Kaymakam Maytalman'a teşekkür etti.



Köse, "Kurslara yoğun katılım var. Kursiyerler, kurslara düzenli katılım sağlayarak kurs öğretmenleri ve usta öğreticilerle çok güzel eserler ortaya çıkardı. Yıl sonu sergisinde çeşitli eserlerini inceleme fırsatımız oldu. Kursiyerleri emeklerinden ötürü tebrik ederim." dedi.

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