Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çetinkaya, Şırnak'a atandı
Samsun Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak atandı.
Samsun Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak atandı.
Samsun'da Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı görevini 2016-2019 yıllarında yürüten Çetinkaya, 2019'dan bu yana Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunuyordu.
Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak atanan evli ve iki çocuk babası Çetinkaya'nın 28 Haziran'da ilçeden ayrılacağı öğrenildi.
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