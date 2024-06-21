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        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çetinkaya, Şırnak'a atandı

        Samsun Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:21
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        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çetinkaya, Şırnak'a atandı
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        Samsun Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak atandı.

        Samsun'da Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı görevini 2016-2019 yıllarında yürüten Çetinkaya, 2019'dan bu yana Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunuyordu.

        Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına tabur komutanı olarak atanan evli ve iki çocuk babası Çetinkaya'nın 28 Haziran'da ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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