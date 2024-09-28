Samsunspor-Göztepe maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi sahasında 4-3 yenen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Benim için önemli olan bir şey varsa o da hiç vazgeçmemek. 90 dakika takımımız ciddiyeti elden bırakmadı." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geriye düştükleri anlarda bile asla vazgeçmediklerini dile getirdi.

Rakibe 3 gol hediye ettiklerine işaret eden Reis, "Maçtan önce de takımdaki arkadaşlarla konuştum. Maçın kolay geçmeyeceğini söylemiştim. İlk yarının başında iyi bir oyun sergilememize rağmen rakibe 2 gol hediye ettik. Hata demiyorum, hediye ettik. İlk yarıda çok iyi performans gösterdik. Pozisyonlara da girdik ama gol yedik. İkinci yarıya iyi performans göstererek başladık. İkinci yarıda 1 gol daha hediye ettik. Maç oynanırken kolay olmadı. Oyun disiplininden kopmadık, güzel oynadık. Takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.