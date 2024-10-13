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        Ladikli öğrenciler arkadaşlarının anısına izcilik kampı düzenledi

        Ladik Atatürk İlkokulu öğrencileri temmuz ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları Zeynep Aksökek anısına izcilik kampı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 13.10.2024 - 11:58
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        Ladikli öğrenciler arkadaşlarının anısına izcilik kampı düzenledi
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        Ladik Atatürk İlkokulu öğrencileri temmuz ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları Zeynep Aksökek anısına izcilik kampı düzenledi.

        Ambarköy'de düzenlenen kampı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ile Belediye Başkanı Adnan Topal öğrencilerin aktivitelerine eşlik etti.

        Aksoy, kampı düzenleyen izci liderlerine teşekkür ederek, "Temmuz ayında öğrencimiz Zeynep Aksökek'i maalesef elim bir trafik kazasında kaybettik. Onun anısını canlı tutabilmek için yapılan bu kamp sizlerin minik yüreklerinin büyüklüğünü gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çocuklarımızın bizzat hayatına dokunan sınıfta alınan bilginin hayata da geçirilmesidir. Bu anlamda bu etkinlik çok önemlidir, tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

        Daha İzcilik Kampı öğrencileri Sıfır Atık Projesi kapsamında Ambarköy mevkisindeki atıkları toplayarak Sıfır Atık Eğitim Müdürlüğü ekiplerinden atık ayrıştırma eğitimi aldılar.

        Belediye Başkanı Adnan Topal da "Çocuklarımıza ulaştığımız her alanda başarı kendiliğinden geliyor. Onlar bizim geleceğimiz. Kampın, hayatını kaybeden öğrencimizin anısına düzenlenmesi, burada Sıfır Atık eğitiminin gerçekleşmesi çok kıymetli. Onun için ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Erdal Bey'e, öğretmenlerimize teşekkür ediyor öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

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