Ladikli öğrenciler arkadaşlarının anısına izcilik kampı düzenledi

Ladik Atatürk İlkokulu öğrencileri temmuz ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları Zeynep Aksökek anısına izcilik kampı düzenledi.

Ambarköy'de düzenlenen kampı ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy ile Belediye Başkanı Adnan Topal öğrencilerin aktivitelerine eşlik etti.

Aksoy, kampı düzenleyen izci liderlerine teşekkür ederek, "Temmuz ayında öğrencimiz Zeynep Aksökek'i maalesef elim bir trafik kazasında kaybettik. Onun anısını canlı tutabilmek için yapılan bu kamp sizlerin minik yüreklerinin büyüklüğünü gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çocuklarımızın bizzat hayatına dokunan sınıfta alınan bilginin hayata da geçirilmesidir. Bu anlamda bu etkinlik çok önemlidir, tekrar teşekkür ediyorum." dedi.