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        Samsun'da Tarım Fuarı ziyarete açıldı

        TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 9. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:47 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:12
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        Samsun'da Tarım Fuarı ziyarete açıldı
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        TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 9. Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi birçok önemli kurum ve kuruluşun destek verdiği fuar, sektördeki profesyoneller için yeni iş fırsatlarının da kapısını aralıyor.

        Fuarın açılışına katılan Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve beraberindeki protokol üyeleri stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın Karadeniz'in en büyük tarım fuarı olduğunu söyledi.

        Samsun'da kayıtlı 76 bin çiftçi olduğunu belirten Sağlam, "Hayvancılıkla ilgilenen 48 bin çiftçimiz var. Bu fuar tüm teknolojik yenilikleri bu çatı altında topluyor. Tüm çiftçilerimiz burayı ziyaret ediyor. Sadece Samsun değil, Ordu, Amasya, Çorum, Sinop illerimizden de çiftçilerimiz de burada. Geçtiğimiz yıl 63 firma stant açmıştı. Bu yıl 71 firma stant açtı." dedi.

        Sağlam, çiftçilerin fuarda yenilikçi makine ve ekipmanların yanı sıra tarımsal yenilikleri görüp tecrübelerini birbirlerine aktardığını kaydetti.

        TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de tarım fuarının bölgenin en önemli buluşma platformu olduğunu dile getirdi.

        Ersözlü, fuarın 9 yıldır kesintisiz devam ettiğini, sektördeki üretime, ihracata ve tarımsal faaliyetlere katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

        "Diğer illerden önemli katılımlar var. Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçiler bekliyoruz. Amaç burada bölgenin tarımsal faaliyetlerine, tarımsal mekanizasyon üretimine, satışlarına destek olmak. Bu fuarın en önemli işlevi bu. Şu ana kadar da gayet iyi. Firmalar ilk saatlerden itibaren müşterilerini ağırlıyor. Satışlar da oluyor. Özellikle traktör firmalarında önemli satışlar olduğunu görüyoruz."

        Samsun Valisi Orhan Tavlı da bölge tarımı için büyük bir değer taşıyan, yenilikçi teknolojilerin ve modern tarım uygulamalarının sergilendiği Samsun Tarım Fuarı'nın açılışında bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Fuar, 20 Ekim Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.

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