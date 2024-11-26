Samsun'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Özellikle Örencik, Ambartepe ve İlimdağ mahallelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.

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