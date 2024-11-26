Samsun'un yüksek kesimleri beyaza büründü
Samsun'un Terme ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Samsun'un Terme ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Terme ilçesinde yoğun yağışın ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.
Özellikle Örencik, Ambartepe ve İlimdağ mahallelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, güzel görüntüler oluşturdu.
Kar altındaki mahalleler dronla görüntülendi.
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