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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 00:54 Güncelleme: 27.11.2024 - 00:54
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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kaydedildi.

        Asarcık ilçesindeki tüm okullarda eğitime 27 Kasım 2024 Çarşamba günü ara verildiği aktarılan açıklamada, Ayvacık, Çarşamba, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde ise kırsal mahallerdeki okullarda eğitime ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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