Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaraladı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Gazi Mahallesi, Limon Sokak kavşağı mevkisinde seyir halindeki Kazım K. (43) idaresindeki 55 GL 182 plakalı otomobil ile İhsan A. (38) idaresindeki 34 SHZ 15 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüsü İhsan A. ile diğer araçta bulunan İrem K. (16) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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