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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaraladı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:04
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaraladı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Gazi Mahallesi, Limon Sokak kavşağı mevkisinde seyir halindeki Kazım K. (43) idaresindeki 55 GL 182 plakalı otomobil ile İhsan A. (38) idaresindeki 34 SHZ 15 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüsü İhsan A. ile diğer araçta bulunan İrem K. (16) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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