Yakakent Belediyesi çalışanları kazada yaralanan köpeği hayvan hastanesine götürdü

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, örnek davranışlarından dolayı işçilere teşekkür etti.

Yakakent Belediyesinde görevli Ömer Ağaçdiken ve Uğur Kilitçi, Samsun-Sinop kara yolunda bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan sahipsiz bir köpek bulunduğunu gördü.

Samsun'un Yakakent ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, belediye işçileri tarafından hayvan hastanesine götürüldü.

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