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        Samsun'da 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:18
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        Samsun'da 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri aracı, düzenledikleri operasyonla İlkadım ilçesinde durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, 200 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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